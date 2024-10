Крадци нахлуха в имението на Джеси Джей

Джеси Джей е станала поредната жертва на нагла кражба в Лос Анджелис. Крадци са нахлули в имението на британската певица, докато тя е била извън дома, и са задигнали бижута на стойност около 20 000 долара. Джеси, която разделя времето си между Великобритания и САЩ, сега живее в Лос Анджелис заедно с партньора си Чанан Сафир Колман и техния син Скай.

Jessie J Home Burglarized, Thieves Take More than $20K in Jewelry | Click to read more 👇 https://t.co/m7vOqcpomG