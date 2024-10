Откриха вкаменелост на непознат вид влечуго, която може да разкрие как са се появили динозаврите (СНИМКИ)

Учени от Бразилия обявиха откриването на една от най-старите вкаменелости в света, за която се смята, че принадлежи на древно влечуго, живяло преди около 237 милиона години, предаде Ройтерс. Уникалната находка може да помогне в откриването на произхода на динозаврите, допълва БТА.

Наречен Gondwanax paraisensis, видът четириноги влечуги е бил с приблизителните размери на малко куче с дълга опашка или около 1 метър на дължина и с тегло между 3 и 6 килограма. Малкото влечуго вероятно е бродило на територията на днешна Южна Бразилия, когато светът е бил много по-горещ.

Вкаменелостта е идентифицирана като нов вид силезаврид - изчезнала група влечуги. Палеонтолозите спорят дали представителите ѝ са били истински динозаври или евентуално предшественици на съществата, които някога са доминирали на Земята.

