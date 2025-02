Откриха фосил на най-стария известен съвременен вид птица в Антарктида

Екип от учени направи забележително откритие, разкривайки най-стария известен съвременен вид птица — създание с размерите на патица, свързано с водоплаващите птици, обитаващи езера и океани днес. Проучването, публикувано в авторитетното издание Nature, предлага нов поглед към еволюцията на птиците преди масовото изчезване на динозаврите.

Фосилът на този древен вид, наречен Vegavis iaai, е на около 68 милиона години и е открит в Антарктида. Птицата е живяла в края на периода Креда – времето, когато страховитият тиранозавър рекс е господствал над Северна Америка, а огромен астероид, с размерите на град, е щял да удари Земята, предизвиквайки изчезването на динозаврите.

Птиците от тази епоха били много различни от познатите ни днес видове – много от тях имали зъбати човки и дълги костни опашки. Vegavis, обаче, напомняла по външен вид и поведение на съвременните водоплаващи птици, като гмурците и водните кокошки, обяснява д-р Кристофър Торес, биолог от Университета на Пасифика в Калифорния и водещ автор на изследването.

