Куче се озова на върха на Голямата пирамида в Гиза (ВИДЕО)

Куче беше заснето на върха на Голямата пирамида в Гиза. Не е ясно как животното е стигнало до там, нито дали е било спасено след заснемането на кадрите. Те са направени от парапланерист. Той обясни в пост в социалните мрежи, че кучето лаело по птиците.

Египет има строги правила против катеренето по пирамидите. Престъплението се наказва с до три години затвор, пише NOVA.