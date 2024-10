Кафяво джудже, открито преди 30 години, озадачи учените

Кафяво джудже, открито преди 30 години, се оказа две небесни тела, обикалящи едно около друго, предаде Асошиейтед прес.

Преди 30 години е открито първото кафяво джудже - Gliese 229B. Тези звезди с маса между 1 и 8 процента от тази на Слънцето се наричат още „провалени“, защото са по-леки от звездите, но по-тежки от планетите газови гиганти.

Учените са озадачени от обекта, тъй като изглежда твърде слаб за масата си. Астрономите събрат светлинни и химически данни с помощта на Много големия телескоп (VLT) в пустинята Атакама, Чили и забелязват, че това всъщност е дует.

Двойката обикаля около малка звезда, отдалечена на около 18 светлинни години. Една светлинна година е 9,46 трилиона километра.

Астрономите и преди са забелязвали двойки кафяви джуджета, но тези две се движат от много по-близко разстояние. Те обикалят едно около друго на всеки 12 дни, което е по-малко от времето, за което Луната обикаля Земята.

„Това показва колко странна е Вселената и колко различни са слънчевите системи от нашата“, каза съавторът на изследването Ребека Опенхаймер от Американския природонаучен музей.

Изследването е публикувано в сряда в списание Nature, предава БТА.

