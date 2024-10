От къде идват метеоритите, които са удряли Земята?

Метеоритите - скали, които падат на Земята от космоса, са "обстрелвали" нашата планета от раждането ѝ преди около 4,5 милиарда години до днес, като често са причинявали незначителни щети, но понякога са предизвиквали катаклизми. Откъде обаче точно идват тези космически скали? Нови изследвания дават отговор на този въпрос, предаде Ройтерс.

Изучавайки състава на падналите през годините метеорити и на астероидите, населяващи Слънчевата система, астрономи са установили, че около 70 процента от известните удари на метеорити идват само от три групи астероиди, намиращи се в Главния астероиден пояс между Марс и Юпитер.

Като цяло авторите на три различни изследвания са успели да обяснят произхода на повечето от десетките хиляди известни метеорити, които са паднали на Земята. За целите на изследванията астрономите са направили числени симулации, които им са им позволили да моделират формирането и еволюцията на семействата астероиди, обикалящи около Слънцето в Главния астероиден пояс, предава БТА.

"Това са група астероиди, които имат сходни орбити, тъй като са фрагменти, създадени при сблъсък между два астероида", казва астрономът Мирослав Броз от Карловия университет в Прага, водещ автор на две от изследванията, публикувани в списанията "Нейчър" и "Астронъми енд Астрофизикс".

Сблъсъците в Главния астероиден пояс изпращат в пространството летящи хаотично скални фрагменти, като някои от тях в крайна сметка удрят Земята.

