Археолози откриха удивителна находка в най-старата бутилка вино в света

Археолози откриха най-старата бутилка вино в света, съдържаща кремирани кости на мъж.

Стъклената урна на 2000 години беше открита преди пет години в историческия град Кармона, Андалусия. По-рано тази година те разкриха, че са открили течност в урната, която тестовете потвърдиха, че е вино. Датиращо от четвърти век, това вино е едно от най-старите, намирани някога. Съдържанието на урната отразява разделението по пол в погребалните практики на римското общество, съобщава The Express.

Хуан Мануел Роман, общински археолог на Кармона, каза: "Първоначално бяхме много изненадани, че в една от урните е запазена течност" Изненадите обаче не свършиха до тук и освен златен пръстен във виното имаше и кремирани кости на мъж. Това даде повече представа за погребалните ритуали през римския период в Испания. Изследователите вярват, че това "не е случайно" че останките са мъжки, тъй като древните римляни са забранявали на жените да пият вино, смятайки го за „мъжко питие“.

Друга урна от гробницата съдържа останките на жена, но без следи от вино. Вместо това в бутилката са открити три кехлибарени бижута, бутилка парфюм с аромат на пачули и остатъци от копринен плат. Тези артефакти са били поставяни в гробницата според римските вярвания за това, от което починалият ще се нуждае за пътуването си до отвъдното. Те вярвали, че предмети, взети с тях, когато починат, могат да бъдат използвани от тях, след като умрат.

Общоприето е мнението, че римското погребение е имало пет етапа, но няма директни описания на ритуала. Петте етапа се състоят от процесия, кремация и погребение, надгробна реч, празник и възпоменание. Римляните вярвали, че е много важно да се провеждат правилни церемонии и точно погребение, за да се избегне надигането на злонамерен дух от подземния свят.

