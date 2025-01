Мъж, записал се за секс маратона с Бони Блу, се отказал, когато дошъл неговият ред

Моделът от OnlyFans Бони Блу съобщи, че е поставила нов световен рекорд, след като е правила секс с 1057 мъже за 12 часа.

Али Уолкър е един от тях. 42-годишният бивш охранител описа изживяването като „сюрреалистично“.

„Доколкото знам, тя е правила секс с 1000 мъже. Не съм ги броил, но имението, в което бяхме, беше огромно. Всички носехме маски тип балаклава, все едно бяхме банкови обирджии. По едно време отидох да обядвам за около 45 минути, докато тя си вършеше работата по рекорда. Беше доста интензивно“, споделя Уолкър за Daily Mail, цитиран от novini.bg.

"Имаше монтирана камера. Мисля, че спомена, че има общо пет камери в коридора. Иначе нещата се случваха в голямата спалня. Опашката започваше от долната част на стълбището и продължаваше нагоре, до самата врата пред стаята. Тези 12 часа ги има на запис. Всичко започна около 13 ч. следобед и продължи до късно вечерта. Към 02:00 ч. след полунощ тя вече беше в разгара и изобщо не се спираше. Не знам как го направи. Аз си тръгнах към 19:00 часа, а тя продължаваше ли, продължаваше, разказа още за британското издание мъжът.

В крайна сметка Уолкър призна, че така и не е успял да прави секс с нея. Защото когато най-накрая дошъл неговият ред, решил да се откаже.

„Не бих имал нищо против да го направя с нея, но предпочитам да сме само двамата... не исках да го правя, знаейки, че има още 1000 участници“, каза още той.

EXCLUSIVE: I waited in line alongside 1,000-other balaclava-clad men to have sex with Bonnie Blue - but when it was my turn, I couldn't go through with ithttps://t.co/NEv0q6lpJZ pic.twitter.com/c8itmeBtw2