Аутопсията на Лиъм Пейн открива коктейл от наркотици в кръвта му

Според първоначалните токсикологични доклади попзвездата Лиъм Пейн е имал в кръвта си множество наркотици, включително крек кокаин и метамфетамин, когато е загинал.

Британският певец и бивш член на One Direction почина миналата седмица на 31-годишна възраст, след като падна от третия етаж на хотелска стая в Буенос Айрес.

„Ей Би Си“ и TMZ съобщиха, че при частичната аутопсия е открит коктейл от наркотици, наречен „розов кокаин“ - съдържащ метамфетамин, кетамин и MDMA.

Посочени са също крек кокаин и бензодиазепин.

„В стаята е намерена и импровизирана алуминиева тръба за поглъщане на наркотици“, съобщи „Ей Би Си“.

Резултатите от аутопсията показват, че по време на падането той е бил сам и „е преживял епизод на злоупотреба с наркотици“, заявиха по-рано прокурорите.

Певецът е получил „множество травми“ и „вътрешни и външни кръвоизливи“, казват те.

