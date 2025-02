Лиъм Пейн е имал 2,7 промила алкохол в кръвта в момента на смъртта си

Британският певец Лиъм Пейн е имал 2,7 промила алкохол в кръвта, когато на 16 октомври м. г. загина при падане от балкон на хотел в Буенос Айрес, съобщиха Те Ем Зи и Мейл онлайн, предава БТА.

Данните за концентрацията на алкохол в кръвта му бяха публикувани от 14-ти отдел на Националната наказателна и корекционна прокуратура на Аржентина. В доклада на властите се разкрива, че покойният певец е имал до 2,7 промила алкохол в кръвта си, когато е паднал от балкона на хотел Casa Sur Palermo след запой, придружен с наркотици.

Според Alcohol.org концентрация на алкохол в кръвта от 2,7 промила може да предизвика тежки симптоми като объркване, дезориентация и чувство на замаяност. Лиъм е бил на границата от 3 промила, която се смята за алкохолно отравяне, а 4 промила могат вече да бъдат фатални.

