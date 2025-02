Бившата годеница на Лиъм Пейн разкри шокиращи подробности за връзката им след трагичната смърт на звездата

Бившата годеница на Лиъм Пейн, Мая Хенри, проговори за първи път след внезапната смърт на певеца и направи серия от шокиращи разкрития за отношенията им.

Звездата от One Direction трагично почина на 31-годишна възраст през октомври миналата година, след като падна от третия етаж на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. По това време той беше във връзка с Кейт Касиди, с която започна да се среща през 2022 г. Преди това Лиъм и Мая имаха бурна връзка от 2018 до 2022 г.

Въпреки че двамата дори обмисляли да се оженят, Мая споделя, че в отношенията им е имало много напрежение. Тя признава, че след раздялата им е била наранена в продължение на години заради драматичната им история. През миналата година Мая публикува роман, „Looking Forward“, в който разказва фикционализирана версия на преживяното с Лиъм.

По-малко от две седмици преди смъртта на певеца, Мая публикува видео в TikTok, в което твърди, че Лиъм я е тормозил – както нея, така и семейството и приятелите ѝ, използвайки различни iCloud акаунти. Адвокатът ѝ е изпратил писмо с искане за прекратяване на тормоза само дни по-късно. Сега инфлуенсърката и писателка разкрива тъмната страна на връзката им в продължително изявление, докато източници, близки до Лиъм, споделят за неговото поведение.

В писмено изявление за Rolling Stone, Мая разкри, че наркотиците са били основната причина за разрива им. Тя обяснява, че въпреки че го е обичала дълбоко, Лиъм е наранявал чувствата ѝ по начини, които тя „никога няма да разбере напълно“.

