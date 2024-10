Мечето Падингтън получи британски паспорт

Мечето Падингтън най-накрая получи британски паспорт - 66 години, след като за първи път се споменава, че е пристигнало в Лондон, но няма да може да пътува надалече, съобщи Би Би Си, предаде БТА.

В продължение на десетилетия Падингтън Браун е един от най-любимите и най-известни бежанци в Обединеното кралство.

Създателите на филма са поискали паспорт за перуанското мече, който да бъде използван като реквизит в третата продукция от поредицата "Падингтън в Перу".

Копродуцентът Роб Силва каза пред "Рейдио Таймс", че са поискали реплика, но са получили официален документ.

От британското Министерство на вътрешните работи обаче потвърдиха пред Би Би Си, че това е образец на документ и всъщност не може да се използва.

