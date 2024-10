Най-възрастният човек в САЩ почина на 115 години

Елизабет Франсис, най-възрастният човек в САЩ, почина спокойно на 115 години във вторник. Франсис беше и третият най-възрастен човек в света към момента на смъртта си, според LongeviQuest, база данни за най-възрастните хора в света.

"Г-жа Елизабет беше икона на Хюстън и ценен член на общността," се казва в съобщение на платформата.

Франсис Елизабет е родена на 25 юли 1909 г. и е преживяла 20 президенти на САЩ, като първият президент по времето, на който е живяла, е бившият президент Уилям Хауърд Тафт.

Макар да е родена в Луизиана, Франсис е дългогодишен жител на Хюстън, Тексас. Тя живееше с 95-годишната си дъщеря Дороти Уилямс и внучката си Етел Харисън. Рекордьорката никога не е карала кола, но е работила като управител на кафене в телевизионна станция в Хюстън през 70-те и 80-те години.

Elizabeth Francis, the oldest living person in the United States, has died at the age of 115. pic.twitter.com/14NgHnE8YI