Животът в Космоса може да е привилегия, която се случва веднъж в живота, но може и да се отрази неблагоприятно на тялото ни.

НАСА сподели резултати от продължаващия изследователски проект Space Omics and Medical Atlas (SOMA) за въздействието на живота в космоса върху здравето на астронавтите, които разкриват, че космическите полети ускоряват стареенето.

Според статията в Scientific Reports животът в космоса може да увеличи възпаленията и геномната нестабилност и да предизвика митохондриална дисфункция, която ускорява стареенето.

"Космическият полет предизвиква забележими промени в моделите на генна експресия, свързани с крехкостта и загубата на мускулна маса, които са показателни за състояние, подобно на крехкостта", заявиха от НАСА. "Излагането на космическа среда води до промени, свързани с възпаления, загуба на мускулна маса и други свързани с напредването на възрастта промени, наблюдавани както при мишки, така и при хора."

Това е следствие от твърденията, че командирът на МКС Сунита "Суни" Уилямс е отслабнала до нездравословна степен.

