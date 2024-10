Лиъм Пейн бил с две проститутки преди да падне фатално

Приятелката на Лиъм Пейн, Кейт Касиди, се чувства предадена от него.



31-годишният певец почина на 16-и октомври следобед. Той падна от балкон на третия етаж в хотел в Буенос Айрес, Аржентина.



Изпълнителят бе там на екскурзия с приятелката си Кейт, но тя си тръгнала от страната 2 дни преди смъртта на Лиъм, тъй като не ѝ се стояло повече в Аржентина.



От властите разкриха, че Пейн е бил под въздействието на алкохол, в стаята му са намерени бял прах, опаковка от сапун, счупен телевизор.



А очевидци разкриха, че малко преди смъртта си певецът крещял в лобито на хотела и счупил лаптопа си.



Но излезе и нова информация - часове преди смъртта си Лиъм се е свързал с две компаньонки чрез аржентински уебсайт. Те отишли в хотела на звездата и купонясвали с него в сряда.

Liam Payne partied with two prostitutes in hotel room hours before balcony plunge: officials https://t.co/BljpWtCHru pic.twitter.com/8TGZboOeHI