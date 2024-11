Погребението на Лиъм Пейн ще се състои днес

Повече от месец след трагичната смърт на певеца Лиъм Пейн днес в Обединеното кралство ще се състои погребението му.

Бившата звезда на One Direction почина на 31-годишна възраст, след като падна от балкона на хотелската си стая в Аржентина на 16 октомври.

Liam Payne's funeral to be held on Wednesday https://t.co/lD22MZI24o