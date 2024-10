Адел избухна в плач, когато видя Селин Дион в публиката на концерта си (ВИДЕО)

Изглежда, че силата на любовта между певиците Адел и Селин Дион не познава граници. Емоционална ситуация се разигра в събота вечер по време на концерта на Адел в The Colosseum at Caesars Palace в Лас Вегас, където двете мощни вокалистки се разчувстваха силно от срещата си по време на шоуто.

По време на изпълнението на песента си “Easy On Me,” Адел не можа да сдържи сълзите си при вида на Дион, към която веднага се втурна за прегръдка. Срещата помежду им разчувства и публиката, а на Адел ѝ трябваше известно време, за да спре да плаче. Тя дори помоли тълпата да ѝ помогне да доизпее песента. В края на прегръдката Селин Дион също бършеше сълзите от очите си, изглеждайки също толкова поразена от момента, колкото и Адел.

В един момент Селин Дион се изправи, за да се поклони, след като Адел каза на ликуващата тълпа, че Дион е “един от любимите ми хора на всички времена.”

