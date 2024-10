Тимъти Шаламе се появи изненадващо на състезание за свои двойници (ВИДЕО)

Тимъти Шаламе изненада феновете си, след като се появи неочаквано на състезание за двойници на актьора. Звездата от "Уонка" се появи на събитието в Ню Йорк, привличайки хор от крещящи фенове.

Шаламе беше видян да позира за снимки със своите къдрокоси двойници по време на кратка поява в парка "Вашингтон скуеър". Появата на актьора и мащабът на събитието привлякоха стотици хора, заради което се наложи градската полиция да се намеси и да следи за спазването на мира.

LMAOO TIMOTHEE CHALAMET ACTUALLY SHOWED UP TO THE TIMOTHEE CHALAMET LOOKALIKE CONTEST IN WASHINGTON SQUARE PARK pic.twitter.com/yDt7tl6T2p — industry s3 awards campaign manager 🍉 (@itweetabttv) October 27, 2024

Variety съобщи, че Шаламе си проправил път през тълпата, криейки се зад маска и бейзболна шапка, преди да се промъкне до двама двойници, които позирали за снимки, предизвиквайки писъци в целия парк.

I was behind the Timothee Chalamet lookalike competition. Thanks my #1 fan (timothee) for showing up. pic.twitter.com/ZfYkOBuTNB — Anthony Po (@anthpo) October 27, 2024

Състезанието, организирано от ютубъра Антъни По, обещаваше награда от 50 долара за победителя и беше привлякло хиляди отговори на онлайн поканата.

На изпит бяха подложени уменията на участниците по френски език, плановете им да направят света по-добро място и романтичните им намерения с Кайли Дженър, с която звездата се среща почти от началото на годината, съобщи АП.

В крайна сметка 21-годишният Майлс Мичъл от Стейтън Айлънд беше коронован за победител. Той се появи на събитието облечен в костюм на Уили Уонка, като в последствие започна да хвърля бонбони на тълпата от куфарчето си.

Timothée Chalamet makes surprise appearance at a Timothée Chalamet lookalike contest in New York.



pic.twitter.com/XdMMHWi2B8 — Pop Base (@PopBase) October 27, 2024

По-рано този месец беше пуснат нов трейлър на филма "Пълна неизвестност", в който звездата ще се превъплъти в образа на Боб Дилън.

Биографичният филм се развива през 60-те години на миналия век и проследява възхода на Дилън до върховете на класациите. Филмът ще излезе на екран през декември в САЩ и през януари във Великобритания.