Лиса Кудроу отдаде почит на екранната си майка от „Приятели“

Лиса Кудроу - Фийби от "Приятели", отдаде почит на актрисата Тери Гар, която изигра отчуждената ѝ родна майка в сериала, съобщава Би Би Си, предаде БТА.

Гар, която е известна и с филми като „Младият Франкенщайн“, „Тутси“ и „Близки срещи от третия вид“, почина на 79-годишна възраст във вторник в Лос Анджелис.

В изявление Кудроу каза, че Гар е „комедиен актьорски гений, която имаше и има огромно влияние върху мен, и знам, че не само аз се чувствам по този начин“. Тя добави, че е „щастлива и благодарна“ за възможността да работи с Тери Гар.

