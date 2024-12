Приятелката на Лиъм Пейн показа невиждани кадри на звезда от One Direction (ВИДЕО)

Приятелката на Лиъм Пейн, Кейт Касиди, трогна милионите фенове на покойната звезда от One Direction, като сподели невиждани кадри в емоционално TikTok видео след трагичната му смърт на едва 31 години.

В поредица от клипове Касиди показва интимни моменти от живота им заедно, озвучени от меланхоличната песен „Fade Into You“ на Mazzy Star. Сред кадрите се виждат как двамата танцуват, посещават Дисниленд и споделят непринудени мигове у дома. Една от най-запомнящите се сцени показва Пейн, лежащ в бебешко столче – сладък и неочакван момент, който разкрива игривата му страна.

Liam Payne’s girlfriend Kate Cassidy shares sweet tribute to the late singer in new TikTok video.pic.twitter.com/RoaZra9Oaa