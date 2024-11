Warner Bros разработва филм за „Игра на тронове"

Най-малко един филм за „Игра на тронове“ е в много ранен етап на разработка, съобщиха в четвъртък изданията The Hollywood Reporter и Deadline, предава БГНЕС.

Оригиналният телевизионен сериал на HBO „Игра на тронове“ се превърна в глобален културен феномен по време на осемте си сезона в периода 2011-2019 г., като събра огромна аудитория и рекордните 59 награди „Еми“.

Базиран на поредицата фентъзи романи на Джордж Р. Р. Мартин „Песен за огън и лед“, хитовият сериал за жестоки, враждуващи благороднически семейства вече породи телевизионен спиноф „Домът на дракона“, като е потвърдено, че се работи по още адаптации за малкия екран.

