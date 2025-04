Райън Гослинг ще участва в нов филм от поредицата "Междузвездни войни" (ВИДЕО)

Актьорът Райън Гослинг ще участва в нов филм от поредицата "Междузвездни войни", който ще излезе в киносалоните през май 2027 г., съобщиха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на "Лукасфилм" на "Уолт Дисни", предава БТА.

Действието на "Междузвездни войни: Звезден боец" ще се развива пет години след събитията от "Възходът на Скайуокър" от 2019 г., се казва в изявлението на "Лукасфилм". Филмът е "изцяло ново приключение с участието на изцяло нови герои, развиващо се в период от време, който не е изследван на екрана досега".

