Кървав фингъринг отложи секс рекорд на порномодел

Порномодел от Австралия, смятана за ​​най-сексуално активната жена в страната, беше хоспитализирана след полов акт.

26-годишната Ани Найт разказа за неприятната случка в интервю пред Need to Know. Ани се прочу, след като призна, че е спала с 500 мъже през 2023-2024 г. Сега моделът върви към нова цел – възнамерява да счупи рекорда си и да спи с 600 партньори.

Найт призна, че била наранена при фингъринг. Един от мъжете толкова интензивно я задоволявал с пръсти, че стените на вагината ѝ се повредили. „От мен се лееше кръв като при обилен цикъл“, сподели неприятното си изживяване порномоделката.

Тя веднага отишла в болница, където се оказало, че инцидентът не е причинил сериозни последствия. Найт обаче трябвало да се откаже от секса за цяла седмица.

Преди това тя се оплаквала от умора от постоянния секс в името на рекорда. Найт не крие факта, че доближаването ѝ към ново постижение е много уморително.