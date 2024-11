Дженифър Лопес бързо избяга от въпрос за Диди, докато раздаваше автографи

На неотдавнашното събитие AFI Fest в Лос Анджелис Дженифър Лопес, която присъстваше на прожекцията на новия си филм „Unstoppable,“ бе изненадана от въпрос, свързан с бившия ѝ приятел Шон „Диди“ Комбс. Докато раздаваше автографи на верни почитатели след прожекцията, Лопес бе попитана от присъстваща жена: „Джей Ло, имаш ли някакви коментари относно Диди и обвиненията?“ Вместо да отговори, актрисата предпочете да запази мълчание, насочвайки се към асансьора, придружена от охраната си.

Любопитството на феновете е разбираемо, като се има предвид, че Лопес и Комбс имаха връзка в края на 90-те, когато бяха сред най-обсъжданите знаменитости. Двамата започват да се срещат през 1999 г., но се разделят през 2001 г., като според слуховете причината е изневяра от страна на Комбс. В този период обаче връзката им бе подложена на още по-голямо обществено внимание след инцидент в нощен клуб, при който Комбс беше обвинен в подкуп и незаконно притежание на оръжие, въпреки че в крайна сметка бе оправдан.

Скорошните обвинения срещу музикалния магнат отново поставят под светлината на прожекторите неговото минало. Тази година Комбс е изправен пред сериозни обвинения в заговор за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и транспортиране на жени с цел проституция. Ако бъде признат за виновен, той е заплашен от 15 години затвор, с възможност за доживотна присъда.

ON THE J-LO(W): The star got emotional after endorsing Vice President Harris at a rally this week, says Americans should be "scared and outraged" as she remains silent about her past relationship with the fallen music mogul. https://t.co/Cjm50ZZLR1 pic.twitter.com/zkiVV5tqH0