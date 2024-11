Създадоха хибридни растително-животински клетки, които могат да се хранят със слънчева светлина

Учени от Япония създадоха хибридни растително-животински клетки - по същество животински клетки, които могат да получават енергия от слънчевата светлина като растения, съобщи сайтът Ню атлас.

Постигнатият пробив може да е от голяма полза за отглеждането на органи и тъкани за трансплантация или на месо в лаборатория.

Животинските и растителните клетки имат различни вътрешни структури за производство на енергия. При животните това са митохондриите, които преобразуват химическата енергия от храната във форма, която клетките могат да използват. Растенията и водораслите от своя страна използват хлоропласти, извършващи фотосинтеза, за да генерират енергия от слънчевата светлина, захранваща клетките им.

В настоящото изследване учени от Токийския университет са поставили хлоропласти в животински клетки и са установили, че те продължават да изпълняват фотосинтетични функции поне още два дни. Хлоропластите са получени от червени водорасли, докато животинските клетки са култивирани от хамстери, предава БТА.

