Десетки делфини са мъртви след сблъсъка на руските петролни танкери в Керченския проток (ВИДЕО)

Смъртността при делфините се е увеличила след сблъсъка на два руски петролни танкера в Керченския проток, свързващ Черно и Азовско море, съобщават еколози, цитирани от ДПА и БТА.

На брега изплуват все повече мъртви делфини и се смята, че смъртта на 32 от животните е свързана с изтичането на мазут в морето миналия месец, написа руската екологична група „Делфа“ в платформата Телеграм.

„Получаваме нова информация за мъртви делфини практически всеки ден, водим статистика и редовно предаваме данните на държавните органи“, се казва в съобщението.

Броят на смъртните случаи е „нетипично висок“ за това време на годината, подчертават от „Делфа“.

