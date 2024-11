Внучката на Джо Байдън обяви, че е бременна в деня на изборите (СНИМКА)

Внучката на Джо Байдън е бременна!

Наоми Байдън обяви, че със съпруга ѝ Питър Нийл очакват първото си дете. Тя разкри щастливата новина в деня на изборите, след като публикува селфи с бременно коремче и написа: "Ние гласувахме".

Joe Biden’s granddaughter Naomi announces she’s pregnant on Election Day: ‘We voted’ https://t.co/YFo1qfRFuE pic.twitter.com/pkzHWY0Wyy

30-годишната Наоми и Нийл се ожениха през ноември 2022 г. по време на частна церемония, проведена на южната морава на Белия дом.

Това бе първата сватба в Белия дом, при която булката е внучка на президента.

И двамата родители на Наоми присъстваха на сватбата заедно с президента и първата дама Джил Байдън.

Naomi Biden, Biden’s oldest granddaughter, married Peter Neal on the White House South Lawn on Saturday https://t.co/D5I6jRuakh pic.twitter.com/CganTKmkV7