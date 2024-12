Амбър Хърд очаква второ дете, не е ясно кой е бащата

Бившата изгора на Джони Деп, с която той се сражаваше в много тежък развод, Амбър Хърд, е бременна, гръмна световната преса.

Красивата, но много опасна блондинка, е щастлива от новото попълнение в семейството си, съобщи неин представител пред списание People.

Amber Heard pregnant with second child as Aquaman star 'delighted' https://t.co/q8xNgwejVd pic.twitter.com/h3jLCNdPCE

Тя вече има момиченце Уна Пейдж, което се роди през април 2021 г.

„Все още е много ранна бременност, така че ще разберете защо не искаме да навлизаме в подробности на този етап. Достатъчно е да кажа, че Амбър е развълнувана както за себе си, така и за Уна“, добави нейният PR.

Не се уточнява обаче кой е таткото, но както става в такива случаи - няма да закъснее и информацията кой е той. Джони Деп не е със сигурност.

Знаменитата 38-годишна хубавица се премести в Европа след скандалния си развод с Джони Деп и поражението ѝ в процеса, пише Телеграф.

Сега тя живее в Мадрид, пише novini.bg.

Amber Heard pregnant with second child amid new chapter in Spain https://t.co/EQdc5sxflv