Марая Кери се "разтопи" и официално започна обратното броене до Коледа (ВИДЕО)

Марая Кери най-накрая е готова. След като неотдавна публикува няколко видеоклипа, в които се забавлява с репутацията си на “Кралицата на Коледа”, суперзвездата използва Хелоуин, за да даде официален старт на зимния празничен сезон.

Поп звездата се маскира като Мортиша от “Семейство Адамс” и беше придружена от екранен Гомес Адамс, с когото танцуваха в мрачното имение на семейството за Хелоуин. След няколко танца и лудории, Марая премахна черното облекло и тежкия грим и се появи в добре познатия празничен червен тоалет и започна официално да отброява времето до Коледа.

“Време е!”, гласи заглавието на клипа.

Постът служи и като реклама на бранда Kay Jewelers, който снабди Марая Кери с впечатляващите бижута, които тя носи във видеото.

В началото на октомври Кери публикува хумористичен видеоклип, в който се вижда как тя се намира в нещо, което изглежда като частен самолет, когато се чуват началните ноти на емблематичната ѝ песен “All I Want For Christmas Is You”. Скоро гласът на “капитана” я приветства на борда и ѝ казва, че се отправят към Северния полюс.

“Все още не”, отговори Кери с певчески нотки в гласа си. “Съжалявам!”

Наскоро тя публикува видеоклип, в който изглеждаше готова да изпее емблематичния си хит “All I Want for Christmas Is You,” но преди да го направи, нахлу актрисата Кери Уошингтън и я спря.

“All I Want for Christmas Is You” от албума ѝ “Merry Christmas” от 1994 г. и днес се счита за класика.

Амазон Мюзик обяви ексклузивно сътрудничество с Кери по чисто новите колекции “Christmas Time by Mariah Carey” с празничен декор и мърч от турнето, за да отбележи 30-годишнината на хитовата ѝ коледна песен.