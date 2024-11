Малък басейн заменя фонтана Треви в Рим, докато тече ремонтът (СНИМКИ)

Туристите, посещаващи Рим, са изправени пред необичайна ситуация – вместо да хвърлят монети в световноизвестния фонтан Треви, те са принудени да използват импровизиран басейн, обграден с пластмасова бариера. Причината? Един от най-емблематичните паметници на Вечния град е в ремонт, а местните власти се опитват да запазят традицията жива, дори временно.

Временната структура – обикновена кутия от шперплат, поставена пред фонтана, предизвиква противоречиви реакции сред посетителите. Мариана Стрекщат от Нидерландия споделя, че намира жеста за мил и символичен. „Хубаво е, че хората все още могат да участват в тази традиция,“ казва тя, макар че самата тя се е въздържала, защото нямала пари в брой. Други, като Даниела Карбоне, изразяват недоволство и определят временното съоръжение като „грозно“, но все пак позволяват на децата си да хвърлят монети в него. „Трябва да зарадваме децата,“ обяснява тя.

