В мазе откриха първата римска базилика в Лондон, датираща отпреди 2000 години (СНИМКИ)

Археолози разкриха останките на първата градска базилика в Лондон – внушителна покрита структура, използвана за обществени събрания и съдебни заседания, датираща от преди 2 000 години. Останките от основите и стените на базиликата бяха открити в мазето на търговска сграда в британската столица, като това е първият по рода си архитектурен обект в римска Британия.

„Това е едно от най-значимите открития, направени в Лондон в последните години“, заяви Софи Джаксън, директор на развитието в Museum of London Archaeology, в официално изявление от 13 февруари. „Степента на запазеност на базиликата надмина всичките ни очаквания.“

Bonus! 🏛⛏️ #Roman London's first basilica, dating to c. AD 80, has been unearthed. Part of London's forum complex, the basilica would have acted as a city hall and administrative centre. It will be preserved in situ and eventually open to the public.https://t.co/Gv8RPzx6QV pic.twitter.com/C4ThlWfn4c