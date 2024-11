Марго Роби и Том Акърли на разходка с бебето (СНИМКА)

Австралийската актриса Марго Роби се появи за първи път след раждането на първото си дете. Звездата от „Барби" се наслади на спокойна разходка във Венис Бийч, Калифорния, заедно със съпруга си Том Акърли, техния новороден син и майката на Том..

Роби носеше удобен син гащеризон, бяла риза и бордо балеринки, а Акърли гордо буташе черната бебешка количка.

През уикенда британското издание „Mail on Sunday“ съобщи, че Роби е родила преди две седмици. Приятелите и близките на двойката са пазели новината в тайна, за да уважат личното им пространство.

