Лицето на Крис Дженър "се разпада" заради многобройните корекции

Серия от снимки на Крис Дженър от Седмицата на модата в Париж през януари 2024 г. притесниха интернет потребителите.

През януари 2024 г. многодетната майка присъства на ревюто на Maison Margiela по време на Седмицата на модата в Париж заедно с дъщерите си Ким Кардашиян и Кайли Дженър. Тя носеше черно сако в стил паун с бяла блуза под него, черни панталони и черни обувки. Крис също така беше сложила черни ръкавици и черни слънчеви очила.

"Крис, седни, трябва да поговорим", пише шеговито интернет потребител в Reddit към снимките.

Един фен отговори: "Тя е идеален пример защо имплантите в бузите и филърите в устните не остаряват добре с останалата част от лицето." Друг каза: "Останалата част от лицето ѝ изглежда така, сякаш се разпада." Трети коментира майката на Крис - Мери Джо "Ем Джей" Шанън: "Това, което е безумно, е, че Ем Джей изглежда фантастично за възрастта си. Крис вероятно е щяла да разполага със същото количество грациозност, но е предпочела да компрометира процеса с операциите и инжекциите..." Пореден фен отбеляза: "Тя заприличва на Карл Лагерфелд," тъй като облеклото ѝ наподобява характерния за покойния дизайнерчерно-бял стил.

В миналото 69-годишната жена е била откровена, че си е правила козметични процедури и дори ги е документирала за риалити телевизията. През 2015 г. тя разказа в предаването "Good Work'', че се е подложила на уголемяване на гърдите през 80-те години на миналия век, след като е родила четири деца, но по-късно е повторила процедурата за "по-малки" импланти и "лифтинг."

"Беше страхотно за около 25 години, или 30, колкото и да е било, а след това преди няколко години почувствах, че са твърде големи", обяснява Крис в интервюто. Тя допълни, че усетила как големият бюст вече не ѝ подхожда, затова отишла при лекаря, който ги е направил първоначално, за да ѝ придаде по-естествен вид. Тя също така сподели пред Good Work, че не си е оперирала носа и че "се е родила с него."

Майката на шест деца беше откровена и в предаването Keeping Up with the Kardashians, като изброи процедурите, на които се е подложила, като лифтинг на лицето през 2011 г. от д-р Гарт Фишър и намаляване на ушната мида през 2018 г. През 2015 г. тя също така призна пред Ру Пол, че си е направила "ботокс и пълнители, лазери и подобни неща."

През 2019 г. Крис сподели с PEOPLE, че е подарявала ваучери за ботокс на приятелите и семейството си, подчертавайки, че често прибягва до интервенцията.