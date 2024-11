Продадоха картина, нарисувана от робот, за над 1 млн. долара (ВИДЕО)

Портрет на Алън Тюринг, създаден от робот, беше продаден на търг за 1,32 млн. долара, съобщи ДПА, предава БТА.

Роботът Ай-Да, кръстен на Ада Лавлейс, която се смята за първия компютърен програмист, стана първият хуманоиден робот, чието произведение на изкуството е продадено от голяма аукционна къща.

Създаден от екип, ръководен от Ейдън Мелър, Ай-Да е свръхреалистичен робот, проектиран да прилича на жена, който има камери в очите си и използва изкуствен интелект (ИИ), за да създава рисунки, живописни картини и скулптури.

При прогнози за цена на търга между 130 000 и 200 000 долара, произведението на изкуството Ai-God (“Ай-Бог”) далеч надхвърли тези стойности, когато в четвъртък беше купено за 1,32 млн. долара.

