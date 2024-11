Новият собственик на дома на Матю Пери извърши хиндуистки ритуал в имота (СНИМКИ)

Анита Верма-Лалиан, филмов продуцент и имотен предприемач, която закупи бившия дом на Матю Пери в Лос Анджелис, сподели в социалните мрежи подробности за церемонията по благословия, проведена в имота. В публикация в Instagram Верма-Лалиан изрази почит към „положителните аспекти от живота на предишния собственик, неговия огромен талант и радостта, която донесе на толкова много хора“.

Според нея, решението за благословията е било свързано с традициите на семейството ѝ. „Аз съм хиндуист и е обичайно да правим благословия и молитва всеки път, когато купуваме нов дом. Имахме късмет, че нашият Пандиджи [хиндуистки свещеник] от Аризона дойде в къщата, за да извърши церемонията,“ споделя тя.

Верма-Лалиан е избрала да запази някои от отличителните елементи в дизайна на дома, сред които и известното лого на Батман в басейна, което според нея „определено остава“. „Това е райско кътче, изпълнено със светлина и е идеалният ваканционен дом за нас. Нямам търпение да създадем нови спомени в него“, добавя тя.

Верма-Лалиан споделя, че още с влизането си в дома е усетила неговата специална атмосфера и е била привлечена от гледката към Тихия океан, която нарича „причина да го сметнем за 'единствения' дом за нас“. Тя обяснява, че решението за покупката не е било свързано с Матю Пери, а по-скоро е било вдъхновено от нейната „любов към дома“.

