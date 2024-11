Кукли на "Злосторница" с порно сайт на опаковката

Компанията за играчки Mattel се извини за "печатната грешка" върху опаковките на кукли от новата колекция Wicked ("Злосторница"), която погрешно насочва купувачите към порнографски сайт вместо към официалния уебсайт на предстоящия филм.

Куклите, вдъхновени от героите във филма „Wicked“, в който участват Синтия Ериво и Ариана Гранде като вещиците Елфаба и Глинда, са част от нова линия продукти на компанията. В социалните медии се разпространиха изображения, които разкриват, че на опаковките е посочен URL адрес, който води към сайт със съдържание за възрастни, споделящ името на филма.

