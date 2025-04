Австралийка роди чуждо дете след ин витро грешка

Австралийска клиника за оплождане ин витро обърка ембрионите на две двойки и така жена роди чуждо дете, съобщиха АФП и Ройтерс, цитирани от БТА.

Директорът на клиниката се извини на засегнатите и каза, че причината за "грешния трансфер" на ембриона е човешка грешка.

Пациентката вече е родила.

Грешката е открита през февруари, когато родителите на детето поискали останалите им ембриони да бъдат прехвърлени в друга клиника. Персоналът намерил един ембрион повече от очакваното.

Woman gives birth to stranger's baby in Australia embryo mix-up https://t.co/W3CXn6cSMI