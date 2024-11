Джон Кразински е най-сексапилният мъж на планетата за 2024 според сп. "Пийпъл" (ВИДЕО)

Актьорът и режисьор Джон Кразински беше обявен от сп. "Пийпъл" за "най-сексапилния жив мъж" на планетата за 2024 г., предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Кразински пое титлата от миналогодишния ѝ носител Патрик Демпси, прочул се с ролята си в хитовия сериал "Анатомията на Грей". Сп. "Пийпъл" оповести избора си в "Късното шоу на Стивън Колбер".

В отговор на новината Джон Кразински каза, че "на мига е изгубил съзнание" и че в главата му няма никаква мисъл, освен че може би е "измамен".

"Човек не се събужда просто така, питайки се дали това не е денят, в който ще го поканят да бъде най-сексапилният жив мъж. И все пак това беше денят, в който вие го направихте. Вие наистина вдигнахте летвата за мен", допълни Кразински.

If this is a dream don’t wake us up. 😍 #JohnKrasinski is our 2024 #SexiestManAlive. https://t.co/H792MltVUC pic.twitter.com/RqvLoKTEZG