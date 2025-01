Топ 10 на най-красивите супермодели според науката

Козметичният хирург д-р Джулиън де Силва използва Златно сечение, за да определи 10-те най-красиви супермодели в света според науката.

„Всички се чудим коя е наистина най-красивата от всички супермоделки и това е най-близкото обяснение, което можем да постигнем, базирано на симетрията на лицето и класически красивите черти,“ заяви д-р Де Силва.

Кейт Мос се класира като най-красивата супермоделка

Кейт Мос заема първото място с почти перфектен резултат от 94.14 процента. Очите, веждите, носът, устните, брадичката, челюстта и формата на лицето на 51-годишната икона са най-близо до древногръцкото възприятие за съвършенство.

„Това, което прави Кейт толкова изключителна, са високите ѝ резултати в почти всички категории, но най-отличаващите се черти са почти перфектно оформената ѝ челюст, която получи най-високия резултат от 96.5%, и брадичката с 95.6%,“ обясни д-р Де Силва.

На другия край на скалата, 54-годишната Наоми Къмбъл, зае последно място поради слабите резултати на брадичката ѝ.

Какво представлява Златното сечение

Д-р Де Силва използва математическото уравнение, известно като Златното сечение или Фи (1.618), което е създадено от древните гърци за измерване на красотата. Това съотношение може да се приложи почти на всичко и е било използвано от Леонардо Да Винчи за създаването на перфектното човешко тяло в известния му шедьовър „Витрувиански човек“.

Основната идея зад Златното сечение е, че колкото по-близо са съотношенията на лицето или тялото до числото 1.618, толкова по-красиви стават те. Всички модели от началото на ерата на супермоделите през средата на 1980-те до днешните звезди бяха оценени в своя връх на кариерата, за да се определи коя е най-красивата.

„Моделите бяха класирани в своя връх на слава, за да има равни условия и най-справедлив начин за оценка на най-красивата според Златното сечение,“ заяви д-р Де Силва.

