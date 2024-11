Изследователи за пръв път откриха кехлибар в Антарктида (СНИМКИ)

Екип от изследователи откри за първи път кехлибар в Антарктида, предаде ДПА, цитирана от БНТ. Това е най-южната точка в света, на която се открива жълто-кафявия камък, направен от вкаменена смола, поясняват от германския институт "Алфред Вегенер".

Кехлибарът е намерен в седиментно ядро, което изследователите извличат с устройство за сондиране от дъното на морето Амундсен по време на експедиция с ледоразбивача Polarstern през 2017 г., на дълбочина почти 1000 метра, отбелязва ДПА.

Екип, ръководен от института, базиран в северния германски пристанищен град Бремерхафен, и Техническият университет "Минна академия" във Фрайберг публикува съобщение за находката в списание Antarctic Science.

Scientists in Germany have discovered amber in Antarctica for the first time, revealing that around 90 million years ago, the continent's climate conditions supported resin-producing forests, Germany's Alfred Wegener Institute reported. pic.twitter.com/xfPpXsrt6H

"Анализираните фрагменти от кехлибар дават възможност за пряк поглед върху условията на околната среда, които са преобладавали в западната част на Антарктида преди 90 милиона години", каза морският геолог Йохан Клагес.

"Много е вълнуващо да разберем, че в определен момент от историята си всичките седем континента са имали климатични условия, позволяващи оцеляването на дървета, произвеждащи смола", отбеляза той.

Откритият кехлибар не е голям и за анализите изследователите е трябвало да раздробят оригиналния материал на фрагменти с големина около един милиметър, преди от тях да бъде извлечен камъкът. Въпреки това могат да бъдат идентифицирани потенциални остатъци от дървесна кора.

Scientists in Germany have discovered amber in Antarctica for the first time, revealing that around 90 million years ago, the continent's climate conditions supported resin-producing forests, Germany's Alfred Wegener Institute reported on Tuesday. pic.twitter.com/EXBJmbnmpR