Защо Хю Грант мрази героя си от филма „Нотинг Хил“

Актьорът Хю Грант призна, че е намразил героя си в романтичната комедия от 1999 г. „Нотинг Хил“. Той нарече собственика на книжарница Уилям Такър „отвратителен“ заради начина, по който се е отнесъл с героинята на холивудската звезда Джулия Робъртс във филма.

Говорейки в рамките на „Scene Selection“ на Vanity Fair, Грант обясни: „Всеки път, когато след няколко питиета сменям каналите вкъщи и това се появява, просто си мисля: „Защо моят герой няма топки? Във филма има сцена, в която тя е в къщата ми и папараците идват на входната врата и звънят, а аз мисля, че просто я оставих да мине покрай мен и да отвори вратата. Това е ужасно“.

Актьорът настоя, че всичките му романтични партньори в реалния живот са имали същото мнение за героя: „Никога не съм имал приятелка, а сега и съпруга, която да не е казала: „Защо, по дяволите, не я спря? Какво не е наред с теб? И аз наистина нямам отговор на това – така е написано. И мисля, че той е подъл, наистина“.

