Тейлър Суифт ядоса феновете си с абсурдни цени на мърчандайза ѝ

Напрегнати фенове на Тейлър Суифт се обърнаха към социалните медии, за да разкритикуват цените на мърчандайза на попзвездата, по-специално на маркова свещ.

Уебсайтът на Суифт предлага широка гама от продукти, вариращи от дрехи до селекция от дреболии и колекционерски предмети. И въпреки че феновете ѝ са известни с предаността си към звездата, някои се оплакват от цените.

На уебсайта на Тейлър Суифт една свещ от 230 грама се предлага за 50 долара. Стъкленият буркан и кутията на соевата свещ са брандирани с името на последния албум на звездата - "The Tortured Poets Department". Според уебсайта свещта "притежава аромат на дърво и кехлибар."

Споделяйки екранна снимка на въпросната свещ, която е част от празничната колекция на певицата, един от феновете написа в X: "Оценявам мърча на Тейлър, но 50 долара за свещ е лудост."

I appreciate Taylor’s merch, but $50 for a 8 ounce candle is crazy pic.twitter.com/6RVs64Spfs