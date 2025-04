Марсоходът Perseverance откри мистериозен „бълбукащ“ камък на Марс

Червената планета отново поднася мистерия. Този път – под формата на изключително странна скална формация, заснета от роувъра Perseverance, който изследва района Broom Point по склоновете на Witch Hazel Hill, на ръба на кратера Езеро.

Нареченият от учените St. Pauls Bay (заливът „Сейнт Пол“) камък изглежда така, сякаш е покрит с малки балончета – повърхността му е осеяна със стотици миниатюрни сиви сфери, всяка с диаметър около милиметър, струпани в една компактна и странно подредена формация.

Изследователите го определят като „шокиращ“. В района няма нищо подобно, а съставът, произходът и механизмът на формиране остават напълно неизвестни.

На Земята подобни сферични структури от кристални минерали се наричат ботриоидални формации – често срещани при минерали като хематит или гроздов ахат, и се образуват по добре познати геоложки механизми.

St. Pauls Bay обаче изглежда различно от земните си аналози, а и условията на Марс предполагат съвсем различен процес на образуване.

🔍 NASA’s Perseverance rover found a bizarre Mars rock covered in dark gray spheres! Nicknamed "St. Pauls Bay," it could’ve formed from groundwater or volcanic activity. Another clue in the search for Mars’ ancient secrets! #Mars #NASA #PerseveranceRover #StPaulsBay pic.twitter.com/W3fx2KE8fU