Докторът твърди, че съпругата на Джийн Хекман му се е обадила 24 часа след като полицаите казали, че е починала

Обстоятелствата около смъртта на Бетси Хекман, съпругата на легендарния актьор Джийн Хекман, придобиват все по-загадъчен характер. Докато съдебните лекари в Санта Фе твърдят, че тя е починала на 11 февруари от хантавирус – рядко респираторно заболяване, предавано от гризачи, нови доказателства показват, че тя може би е била жива поне още един ден.

Доктор Джосая Чайлд, бивш специалист по спешна медицинска помощ и настоящ ръководител на Cloudberry Health в Санта Фе, сподели пред The Mail, че Бетси Хекман е звъняла в клиниката му на 12 февруари – ден след официално обявената ѝ смърт.

„Госпожа Хекман не е починала на 11 февруари, защото се обади в клиниката ми на 12 февруари“, категоричен е той.

New Gene Hackman mystery as wife's doctor claims: She called me 24 hours AFTER police say she died https://t.co/yA4ZEjeREn

Той разкри, че няколко седмици по-рано Бетси се свързала с него, за да запише час за ехокардиография (скенер на сърцето) за съпруга си. Тя не била негов пациент, но била насочена към клиниката от познат.

Самата Бетси също си записала час за 12 февруари, но два дни преди срещата го отменила, заявявайки, че съпругът ѝ не се чувства добре.

„На сутринта на 12 февруари тя отново се обади и говори с един от нашите лекари, който ѝ каза да дойде следобед. Назначихме ѝ нов час, но тя така и не се появи“, разказа доктор Чайлд.

Той допълни, че Бетси не показвала признаци на дихателна недостатъчност, а причината за запазения час нямал нищо общо с респираторни проблеми.

„Опитахме да ѝ се обадим няколко пъти, но не получихме отговор“, добави той.

Какво разкрива съдебно-медицинската експертиза?

Според съдебния лекар в Санта Фе, 65-годишната Бетси Хекман е починала на 11 февруари, седмица преди нейният 84-годишен съпруг да загуби битката със сърдечна недостатъчност и Алцхаймер.

Actor Gene Hackman's pacemaker data shows he was likely dead for nine days before his and his wife's bodies were discovered, officials say https://t.co/330gxnZEhZ