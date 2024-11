Дуейн Джонсън смята, че феновете не трябва да се притесняват да пеят в киносалоните, съобщи Би Би Си. Това каза той в интервю за британската медия по време на премиерата на филма „Смелата Ваяна 2“ във Великобритания.

Аули'и Кравальо и Джонсън отново озвучават героите Ваяна и Мауи във филма, който е продължение на анимацията от 2016 г.

След излизането на филма „Злосторница“ по кината, в социалните мрежи се появи дебат за това дали хората трябва да пеят в киносалоните. Има мнения, че феновете трябва да могат да изразяват емоциите си както им харесва, докато други смятат, че пеенето съсипва преживяванията на останалите зрители.

Мнението на Джонсън е еднозначно по този въпрос. „Пейте! Платили сте трудно спечелените си пари за билет, отишли сте на мюзикъл и сте се впуснали в него. Пейте!“, каза той, предава БТА.

The Rock says people should be able to sing in movie theaters



"You’ve paid your hard earned money for a ticket, and you've gone into a musical, and you’re into it. Sing"



(via @BBC) pic.twitter.com/BWG3GA3x8h