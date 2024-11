Дуейн Джонсън Скалата стана още по-мускулест за филма "Смелата Ваяна" (СНИМКИ)

Дуейн Джонсън - Скалата пренася героя си Мауи в реалния свят. 52-годишният актьор се появи в костюм, който придаваше още повече обем на здравата му фигура, на снимачната площадка на игралната адаптация на Дисни на анимационния филм "Смелата Ваяна" за първи път в Хавай изминалата сряда, 20 ноември.

Джонсън носеше пола от трева, дълга черна перука и беше татуиран досущ като своя полубожествен герой Мауи, докато снимаше сцени по плажа, а на снимачната площадка се виждаше лодка, използвана за снимките.

Дисни и Скалата за първи път обявиха, че филмът "Смелата Ваяна" от 2016 г. ще получи игрална версия по време на срещата на акционерите на компанията през април 2023 г.

Изпълнителен продуцент на новия филм е Аули'и Кравалхо, която озвучава главната героиня в анимационните филми. Новодошлата Катрин Лага'айя е избрана да участва в игралната версия заедно с Джонсън.

