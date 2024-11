Синът на легендата Стив Ъруин се разплака при вида на восъчната фигура на покойния си баща (ВИДЕО)

Робърт Ъруин, синът на легендарния австралийски природозащитник Стив Ъруин, беше обхванат от емоции, когато за първи път видя восъчната фигура на баща си в музея „Мадам Тюсо“ в Сидни. Събитието се състоя в четвъртък, по време на представянето на собствената му восъчна фигура.

„Това е невероятно. За първи път от дълго време той не е просто снимка,“ каза 20-годишният Робърт, докато едва сдържаше сълзите си. На видео, публикувано от News.com.au, се вижда как Робърт, дълбоко развълнуван, поема дълбоко дъх и се отдръпва за момент, за да се съвземе.

Стив Ъруин, известен като „Ловеца на крокодили“, загина през 2006 г. след нападение от скат. Тогава Робърт беше само на две години. Днес той работи рамо до рамо със своята сестра Бинди, на 26 години, в зоопарка „Австралия“, който е основан и управляван от техните родители – Стив и Тери Ъруин.

Восъчната фигура на Стив Ъруин е създадена през 2015 г., но това e първият път, когато Робърт има възможността да я види лично.

