Бен Афлек с главна роля в криминалния трилър "Животни“

Криминалният трилър „Животни“ на Бен Афлек се завръща, този път с нова звезда, много добре позната на режисьора. Самият той, съобщи The Hollywood Reporter, предава БГНЕС.

Първоначално Мат Деймън беше набелязан за изпълнител на главната роля в „Животни“, а Афлек беше на режисьорския стол, когато Netflix и Artists Equity продуцираха филма преди година. Проектът се разпадна поради проблеми със сценария, но след това те бяха разрешени. Междувременно Деймън подписа договор за участие в малък филм, озаглавен „Одисей“, който се режисира от изгряващия режисьор Кристофър Нолан.

Ben Affleck’s crime thriller #Animals is making a comeback, with Affleck still in the director’s chair and now starring alongside Gillian Anderson https://t.co/g93eksVh5T pic.twitter.com/8qv7Wm7iPe