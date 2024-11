Почина онкоболната тийнейджърка, чиято мечта бе сбъдната от Кейт Мидълтън и принц Уилям

Принцът и принцесата на Уелс изразиха дълбоката си скръб след кончината на 17-годишната Лиз Хатън, млада фотографка, чиято борба с рядък вид рак и силен дух докоснаха сърцата на мнозина, включително и кралските особи. Лиз почина в сряда след продължителна битка с агресивен дезмопластичен дребноклетъчен тумор, с който тя беше диагностицирана през януари.

На 2 октомври, Лиз и семейството ѝ бяха поканени от Кейт и Уилям в замъка Уиндзор, където тя засне официална церемония по награждаване, част от мечтания ѝ списък за фотографски проекти. По време на събитието, бъдещата кралица се сближи с младото момиче, а техният искрен момент на прегръдка беше уловен на снимка, която се разпространи по целия свят.

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. ❤️ W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv

В четвъртък Кейт и Уилям публикуваха трогателно изявление в социалните мрежи:

„С дълбока тъга научихме, че Лиз Хатън вече не е с нас. За нас беше чест да срещнем такава смела и скромна млада жена. Нашите мисли и молитви са със семейството ѝ в този невъобразимо труден момент.“ Двойката подписа изявлението с инициалите си „W & C“ – личен жест, подчертаващ искрената им съпричастност.

We are so sorry to hear that Liz Hatton has sadly passed away. It was an honour to have met such a brave and humble young woman.



Our thoughts and prayers are with Liz’s parents Vicky and Aaron and her brother Mateo at this unimaginably difficult time.



W & C