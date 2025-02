Кейт Мидълтън посети женски затвор (СНИМКИ)

Принцесата на Уелс Катрин посети затвора за жени HMP Styal в Северозападна Англия, за да се срещне със затворнички, които са ползвали услугите на благотворително звено за майки и бебета.

„Чудесно е, че се грижите и за благосъстоянието на майката. Най-доброто нещо за бебето е да има майка, чиито емоционални нужди и благосъстояние също са задоволени“, каза тя на персонала в отделението, предава БГНЕС.

Kate behind bars.

The Princess of Wales has spoken to women convicts who gave birth in jail in @HMPStyal in Cheshire. The prison has a mother and baby unit and Kate spoke to them as patron of @actnforchildren to promote mother and baby bonding even in the hardest environments.… pic.twitter.com/yDa0JeJrJE